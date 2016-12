Italská banka Monte dei Paschi prý potřebuje skoro devět miliard eur

Banka minulý týden oznámila krach svého plánu, který předpokládal, že si zajistí pět miliard eur od soukromých investorů. Italská vláda pak schválila vytvoření fondu v objemu 20 miliard eur (540 miliard Kč) pro Monte dei Paschi i další banky, které se potýkají s nedostatkem kapitálu.

Monte dei Paschi je nejstarší bankovní institucí na světě a třetí největší bankou v Itálii. Její pád by ohrozil úspory tisíců Italů a podle analytiků by mohl vyvolat krizi v celém italském finančním sektoru. Italská vláda upozornila, že podrobnosti plánu na záchranu Monte dei Paschi teprve budou vypracovány. Plán pak musí schválit Evropská komise.

Monte dei Paschi v červenci neprošla evropskými zátěžovými testy, v nichž byla označena za nejslabší banku v Evropě. ECB v té době schválila plán na záchranu banky prostřednictvím soukromých investorů, který kromě zvýšení kapitálu o pět miliard eur zahrnoval i prodej špatných úvěrů.

Šef německé centrální banky: je třeba pečlivě zkoumat

Šéf německé centrální banky Jens Weidmann, který je zároveň členem rady ECB, ovšem zdůrazňuje, že je třeba plán na záchranu banky pečlivě přezkoumat s ohledem na dodržování pravidel EU. „Státní peníze jsou nyní (při záchraně bank) považovány za ten nejkrajnější prostředek,“ uvedl Weidmann v rozhovoru pro deník Bild.

Upozorňoval také na to, že podle nových pravidel by měli být při záchraně bank chráněni daňoví poplatníci a zodpovědnost by měli nést investoři.

Šéf Bundesbank rovněž poukázal na to, že zachraňovaná banka musí mít zdravé ekonomické jádro a že státní peníze nemohou sloužit ke krytí ztrát očekávaných v budoucnosti. „To vše je nyní zapotřebí pečlivě přezkoumat,“ prohlásil.