Itálie směřuje ke státní záchraně banky Monte dei Paschi

Monte dei Paschi je nejstarší bankovní institucí na světě, která se podobně jako další italské banky potýká s velkým objemem nesplácených úvěrů. Ve středu banka varovala, že by do čtyř měsíců mohla vyčerpat veškerou svou hotovost. Italský parlament ve stejný den schválil požadavek vlády, aby si mohla na podporu bankovního sektoru vypůjčit až 20 miliard eur. Italský premiér Paolo Gentiloni slíbil, že banku padnout nenechá. Panují přitom obavy, že kolaps této banky by mohl vyvolat krizi v celém italském finančním sektoru.

Monte dei Paschi potřebuje dodatečný kapitál, aby pokryla ztráty spojené s plánem odprodat špatné úvěry v objemu 27 miliard eur (730 miliard korun), jak požaduje Evropská centrální banka (ECB).

Italská banka má na získání kapitálu čas do konce letošního roku, ECB tento měsíc odmítla její žádost o prodloužení lhůty. Monte dei Paschi v červenci neprošla evropskými zátěžovými testy, v nichž byla označena za nejslabší banku v Evropě.

Vysoký objem nesplácených úvěrů v italském bankovním sektoru je pozůstatkem globální finanční krize z let 2008 a 2009. Hodnota špatných úvěrů v Itálii dosahuje 356 miliard eur (9,6 bilionu korun), což odpovídá asi třetině jejich celkového objemu v eurozóně.