Padla rekordní pokuta za vývoz inzulinových per, kterých se v Česku nedostávalo

Navzdory zákazu vývozu se však 205 balení v hodnotě zhruba 170 tisíc korun ocitlo za hranicemi, kde za ně česká podnikatelka dostala výrazně víc. Přišel na to ale Státní ústav pro kontrolu léčiv. „My jsme navrhli pokutu ve výši jeden a půl milionu korun a ministerstvo zdravotnictví potvrdilo naše rozhodnutí, ale snížilo tu pokutu na 1,1 milionu korun,“ říká Blahuta.

Do budoucna by dohled nad reexporty měla usnadnit novela zákona o léčivech. Tu minulý týden vrátili kvůli sporným bodům senátoři zpět do sněmovny.

V Česku se ročně distribuují léky za 70 miliard korun. V roce 2015 vyvezli distributoři víc než 6 milionů balení přípravků v hodnotě tři miliardy, a to především léky na rakovinu, nemoci srdce a cév a neurologická onemocnění.