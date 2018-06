Hejtmanka Jermanová žádá odvolání opozičního zastupitele. Vadí jí, že moc kritizuje

Spor mezi opoziční ODS a ANO ve vedení hejtmanství vznikl mimo jiné i kvůli úvěru, za který platí hejtmanství ročně na úrocích z půjčky z roku 2008 o 60 milionů více než jiné regiony, upozornil iRozhlas.cz. Pánek na dubnovém zastupitelstvu kritizoval, že se měl úvěr refinancovat. Hejtmanka Jermanová (ANO) se vůči kritice ohradila s tím, že Pánek „říká polopravdy“ a poškozuje dobré jméno kraje i úředníků.

„Já si uvědomuji, že všichni radní – včetně mě – máme odpovědnost za hospodaření kraje a také máme odpovědnost za dobré jméno kraje. Pane Pánku, já v tuto chvíli opravdu se obávám, že vy svými vystoupeními, která nejsou ničím podložená, poškozujete dobré jméno Středočeského kraje a krajského úřadu a všech úředníků, kteří tady pracují,“ zdůvodnila koncem dubna hejtmanka Jermanová podle zápisu z jednání zastupitelstva návrh na Pánkovo odvolání.

To vedlo ke schválení usnesení, aby ODS předložila na dalším zastupitelstvu odvolání Michaela Pánka z funkce člena finančního výboru. Na pondělním jednání zastupitelstva by se mohlo rozhodnout, zda Pánek funkci opustí. To, že by říkal nepravdy, ale Pánek odmítl.

„Prostě upozorňuju na nehospodárnosti, to je moje práce. Vedení kraje nechce, aby je někdo kritizoval. Oni chtěli, aby je všichni chválili. To já dělat nemůžu. Jsem opoziční zastupitel a patří k mé práci kritizovat vedení kraje,“ řekl Radiožurnálu.