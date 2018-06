Malá po schůzce s prezidentem: Jak vidíte, neodešla jsem ze zámečku s pláčem

Čtvrtek 17.5.

Prezident Miloš Zeman: „Pan Poche je člověk, který výrazně vystupoval ve prospěch migračních kvót, a jeho zaměření by tedy bylo v rozporu s oficiální zahraniční politikou nové vlády.“

Pátek 18.5.

Kandidát ČSSD na ministra zahraničí Miroslav Poche: „Od chvíle, kdy byla přijata pozice vlády k tomuto modelu řešení migrační krize, tak jsme vždy všichni sociální demokraté hlasovali v souladu s pozicí České republiky. Představím prezidentovi svůj program, možná i svoji kariéru a budu s ním chtít diskutovat, pravděpodobně velmi podrobně, jaké kroky a jaké priority bych v té pozici měl.“

Neděle 20.5.

Designovaný premiér Andrej Babiš: „Pana Pocheho neznám a nechci ho hodnotit na základě informací z médií. Je důležité, aby byla shoda s panem prezidentem z hlediska zahraniční politiky.“

Čtvrtek 24.5.

Miloš Zeman: „Kdyby se měl dostat do Černínského paláce takový amatér, považoval bych to za chybu.“

Pátek 15.6.

Andrej Babiš: „Já to (Zemanovy výhrady k Pochemu) určitě projednám s panem Hamáčkem a panu prezidentovi ten návrh předložím.“

Sobota 16.6.

Andrej Babiš: „(Vládu s Pochem) nemá smysl navrhovat. Prezident by ji ostatně odmítl i jmenovat. Pokud bychom takovou vládu přesto navrhli, vznikne ústavní krize, ve které se opravdu nechci angažovat.“ Andrej Babiš: „Tak uvidíme, jestli jsou hlasy členů ČSSD (v referendu o vstupu do vlády) víc, než zájem jednoho politika. Myslím, že bychom teď všichni ocenili, kdyby se pan Poche zachoval státotvorně a na té funkci nelpěl.“ Andrej Babiš: „Členové ČSSD hlasovali o vstupu do vlády s naším hnutím. Nehlasovali o jménech ministrů. Jména ministrů ani nebyla předmětem vyjednávání.“ Miroslav Poche: „Zradil bych tím (svým odstoupením z nominace) program a postoje, které jsem mnohokrát za těch šest týdnů (doba konání referenda) sdělil, rozhodně o tom neuvažuji.“ Předseda ČSSD Jan Hamáček: „Dnes (Babiš) ČSSD něco vzkazuje v Právu. Proto si s ním dnes promluvím mezi čtyřma očima a očekávám, že jeho slib, že si nebudeme navzájem kádrovat ministry, platí.“

Neděle 17.6.

Předseda KSČM Vojtěch Filip: „Mně jde o to, jak se (pan Poche) chová v Evropském parlamentu. V naší členské základně jsou zakotveny dvě věci. A to je jeho hlasování o finančních sankcích, když nebudeme přijímat migranty. To samozřejmě proběhlo v internetových médiích často a to poznamenalo názor našich voličů. Těch 12 našich europoslanců tvoří známý seznam, říká se tomu seznam vlastizrádců v těch internetových médiích.“ Miroslav Poche: „Argument o 12 europoslancích, kteří měli v hlasování poškodit v květnu 2017 zájmy ČR, to je argument Aeronetu a Tomia Okamury a někteří lidovečtí europoslanci ho za to zažalovali. Pro tu rezoluci hlasovali dva čeští europoslanci a nebyl to nikdo z nás.“ Vojtěch Filip: „Řekli jsme to (odmítnutí Pocheho) panu Hamáčkovi už předtím, než bylo spuštěno referendum (ČSSD o vstupu do vlády).“ Jan Hamáček: „Na žádném jednání nezaznělo, že by KSČM nepodpořila vládu za předpokladu, že bude pan Poche ministrem zahraničí.“ Miroslav Poche: „Já jsem dosud neslyšel žádné argumenty, žádná fakta, která by mi znemožňovala být ministrem zahraničních věcí. Dnes jsem slyšel poprvé některé až lživé argumenty Vojtěcha Filipa o nějakém hlasování, které ani nebylo. Tak to byly jediné argumenty, které jsem zaznamenal a já neznám žádné jiné. Pokud mi je pan premiér nebo pan prezident sdělí, můžeme o tom uvažovat, ale já je neznám.“

Pondělí 18.6.

Andrej Babiš: „Nemám co dodat. Teď se čeká na termíny prezidenta s jednotlivými kandidáty. Pan Poche dostal termín od prezidenta, tak doufám, že se vysvětlí pozice a projekt dokončíme.“ Jan Hamáček: „Sociální demokracie udělala všechno to, co se od ní očekávalo, a udělala to transparentně. My jsme zveřejnili kandidáty na ministry, proběhlo referendum, naši členové věděli, kdo jsou naši kandidáti, věděl to i pan premiér. Teď je spíš na těch ostatních, aby dodržovali dohody.“ Senátor ČSSD Jiří Dienstbier: „Poche nikdy neměl být navržen, neb jde o osobu bez morálních zásad patřící k pražským korupčním strukturám. Nesmyslně je Zemanem, Babišem a komunisty odmítán pro svůj humanistický postoj k uprchlíkům.“ Předseda senátu Milan Štěch (ČSSD): „Já jsem pana Pocheho nijak nenavrhoval, ani nepodporoval, ale sociální demokracie se tak rozhodla a já to respektuji.“

Úterý 19.6.

Místopředseda ČSSD Jiří Zimola: „Platí, že bychom se měli bavit o tom, jestli není možné navrhnout jiné jméno, například si troufám říct jméno Lubomíra Zaorálka. To jsem uvedl jako příklad. Je to jen potvrzení toho, co tu už od začátku říkám. ČSSD ze svých řad může na každý vládní post nabídnout několik možných adeptů. Počkejme si na páteční jednání možných ministerských kandidátů a pana prezidenta.“ Vojtěch Filip: „Myslím si, že by asi pan Poche měl vysvětlit panu předsedovi Hamáčkovi své postoje a nakolik se cítí být silným nominantem. Já to tak nevnímám a jsem přesvědčen, že i on by měl vnímat, že v roce 2010 musel odstupovat z vedoucího místa na kandidátní listině a že o něm například jeho stranický kolega senátor Jiří Dienstbier tvrdí, že je kmotr.“

Středa 20.6.

Andrej Babiš: „Návrh kandidátů jsem s prezidentem projednal, zveřejním ho v pátek odpoledne.“ Miloš Zeman: „Já jsem teď četl i prohlášení pana (Jakuba) Michálka, což je místopředseda Pirátů, který prohlásil, že pan Poche je součástí korupčního prostředí na pražské radnici. No, tak co si o tom myslet. Nemyslím si, že by člen vlády měl být součástí korupčního prostředí.“

Čtvrtek 21.6.

Miloš Zeman: „Budu přijímat nominanty, rád se s nimi seznámím a s výjimkou pana Pocheho neočekávám, že budou jakékoliv problémy.“

Pátek 22.6.

Jan Hamáček: „Za mě je akceptovatelné, že pokud by pan prezident odmítl nominovat Miroslava Pocheho, tak že by po nějakou dobu řízením ministerstva zahraničí byl pověřen předseda té koaliční strany, která toto ministerstvo má v gesci, to znamená sociální demokracie a to znamená moje osoba.“ Miloš Zeman na otázku, jak se dívá na možnost, že by Hamáček dočasně vedl ministerstvo zahraničí: „Proti tomu bych vůbec nebyl.“

Sobota 23.6.

Miroslav Poche: „Jsem premiérem navržený kandidát na ministra zahraničí a pan prezident dle ústavy musí jmenovat na návrh premiéra. Ostatně dnes to jasně potvrdil předseda Ústavního soudu Rychetský. A pan prezident potvrdil, že mou nominaci od premiéra obdržel.“ Milan Štěch: „Osobně se domnívám, že sociální demokracie by neměla dál ustupovat. Myslím, že došla už za hranu svých možností.“

Neděle 24.6.

Miloš Zeman: „Není pravda, že byl (Poche) navržen.“ „S výjimkou pana Pocheho nechci premiérovi do jeho sestavy mluvit, on za ni bude odpovídat, nikoli prezident republiky.“ Andrej Babiš: „Oficiální nominaci vlády pošlu zítra (v pondělí), podle toho, jak se domluvil pan prezident s panem Hamáčkem. V nominaci bude pan Poche, tak jsem byl informován.“