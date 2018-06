Na Loretánském náměstí nevznikne Knihovna Václava Havla. Ústavní soud se Bakaly ve sporu nezastal

Poté městský soud vyhověl Vejtasově žalobě a poslal spis zpět magistrátu k dalšímu řízení. Zdůraznil, že pokud pozbylo platnost opatření obecné povahy, zanikl podklad pro vydání územního rozhodnutí.

Podle dřívějších vyjádření Bakaly měla knihovna zaujímat po přestavbě asi třetinu budovy. Projekt připravil španělský architekt Ricardo Bofill a česká architektonická kancelář TaK. Novým majitelům domu se už před lety podařilo dohodnout s nájemníky na vystěhování. Vejtasa tehdy jako jediný odmítl.

Původní plány počítaly s tím, že v domě vznikne vedle badatelského centra a expozice orientované jako muzeum 21. století také Bakalova soukromá rezidence. Její součástí měl být také bazén, kvůli kterému by museli stavaři zasáhnout do sklepení domu. To se nelíbilo památkářům, podle kterých by bazénu musela ustoupit část historických interiérů v jedné z nejcennějších památkových zón české metropole.