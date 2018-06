Babiš dodá oficiální seznam navrhovaných ministrů na Hrad v pondělí. Poche v něm bude

Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že mu designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) nenavrhl nominanta ČSSD Miroslava Pocheho do funkce ministra zahraničí. To by podle šéfa ČSSD Hamáčka znamenalo konec plánované koalice. Babiš pak uvedl, že oficiální nominace na ministry pošle na Hrad až v pondělí - a Poche v ní bude. Prezident dále řekl, že by mohl jmenovat menšinovou vládu ANO a ČSSD s tolerancí KSČM „velmi pravděpodobně“ příští týden v úterý, nebo ve středu. Pro Babiše je tato informace nová a šéf sněmovny Radek Vondráček (ANO) to nepovažuje za reálné.