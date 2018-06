Konec diktování i sporů o to, co zaznělo. Všechny soudy začnou jednání nahrávat

U tohoto soudu, kde řeší desítky civilních sporů denně, jsou zatím novým záznamovým zařízením vybaveny dvě jednací síně. Příští rok by to ale měly být už všechny. Ministerstvo spravedlnosti vypsalo zakázku na nahrávací systém pro 1200 místností u všech soudů.

Záznamy urychlí jednání, ale přidělají práci úředníkům

Odpadnout by měly i stížnosti na to, že jsou v protokolu nepřesnosti nebo v něm něco chybí. „Ohromně to urychlí soudní jednání, protože netrvá dvakrát tak dlouho, když se doslova zase přepisuje to, co už jednou někdo řekl,“ říká advokát Petr Toman.

Nový systém ale zároveň přidá práci soudním úředníkům, kteří záznamy přepisují pro strany sporu nebo pro odvolací soudy. „To, co v protokolu zabralo tři strany, tak na to v přepisu zvukového záznamu je třeba stran třicet,“ upozorňuje soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 Petr Veleman.

Stručný protokol vyžadují i někteří advokáti. Část soudců proto s sebou bude dál kromě paměťového klíče nosit i diktafon.