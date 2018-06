Do školství chce stát přijmout dalších 16 tisíc lidí

přehrát video Události: Stát chce do školství přijmout rekordních 16 tisíc lidí

Ministr školství v demisi Robert Plaga tvrdí, že víc lidí ve školství bude také znamenat lepší vzdělávání dětí od mateřských až po střední školy. „Bude umožněno školám dělit výuku, to znamená zvýšit tu kvalitu právě proto, že budou matematiku nebo jazyky moci dělit. Ne, že by nemohli, ale teď to budou mít zabezpečeno i finančně,“ řekl ministr školství, mládeže a tělovýchovy v demisi Robert Plaga (nestraník za ANO). Zatímco ministerstvo tvrdí, že víc nových lidí potřebují školy kvůli zabezpečení inkluzivního vzdělávání, kvůli vyššímu počtu dětí ve školách nebo na kvalitnější výuku v mateřských školách, opoziční strany považují plán vlády za naprosto nereálný a upozorňují, že samotný nárůst počtu pedagogů kvalitu školství zvýšit nemusí.

Třeba ředitelka Jiřina Zumrová z mateřské školy v Českém Brodě by do školky potřebovala přijmout minimálně tři další asistenty. Sehnat je v době rekordně nízké nezaměstnanosti ale vůbec není jednoduché. Přesto, že loni v listopadu vzrostly i ve školkách tarifní platy o patnáct procent. „Většina absolventů neodchází za praxí do školky, ale někam jinam, protože finanční situace ve školství je taková, jaká je,“ řekla Zumrová. Téměř rok pak shání učitele matematiky třeba ředitel berounské základní školy Pavel Herold. Zatím marně. „Nepodařilo se ho sehnat. Stálo nás to, když to sečtu, tak to bylo asi padesát tisíc korun na inzerátech. Ale učitel není,“ řekl Herold.

Fakta Noví pedagogové ve školství (rok 2019) inkluzivní vzdělávání + 5538

mateřské školy + 4219

vyšší počet dětí + 2945

speciální školství + 2018

dělení tříd + 1400

celkem + 16 120 Zdroj: návrh státního rozpočtu na rok 2019

Nejvíc nových zaměstnanců by mělo přijít do škol kvůli inkluzi – pět a půl tisíce, přes čtyři tisíce do mateřských škol, tři tisícovky kvůli silnějším populačním ročníkům do škol nebo dva tisíce pro speciální školy. „To číslo je potřeba chápat jako maximální možný počet, který bychom rádi dostali do školství,“ upřesnil ministr v demisi Plaga. Ministerstvo školství připouští, že nabrat během jednoho roku víc než šestnáct tisíc pedagogů nebude pro školy a školky jednoduché. Vláda na to ve středu při projednávání rozpočtu předběžně vyčlenila pět miliard korun. „Ti lidé nejsou za stávajících podmínek na trhu práce vůbec a my tam zase budeme hnát kontingenty lidí, které nemáme, a rvát do toho miliardy,“ nelíbí se Václavu Klausovi mladšímu (ODS), šéfovi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

„Při tom chaosu, který momentálně je s reformou regionálního školství, bohužel každý moudrý ředitel ví, že nabírat nové lidi je nesmysl,“ řekl předseda hnutí STAN Petr Gazdík, člen výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Peníze školám zůstanou, i když místa neobsadí Ministerstvo školství spoléhá na to, že učitelské povolání zatraktivní další růst platů o patnáct procent, se kterým vláda počítá od příštího roku. „Mnozí učitelé se chystají školství opouštět, že jsou zklamáni, protože se mluví o navyšování, ale reálně k člověku plat v takové výši nedojde,“ uvedl místopředseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Jiří Mihola (KDU-ČSL). Pokud ředitelé nové kantory nepřijmou, bude si přesto moci jejich škola podle ministerstva financí peníze nechat. „Budou muset zabezpečit určité množství odučených hodin a na to dostanou peníze. Ty peníze se rozhodně brát nebudou,“ ubezpečila ministryně financí v demisi Alena Schillerová (nestr. za ANO).