Téměř polovina žen podceňuje význam prohlídek u gynekologa, ty mohou zachránit život

„Je to skutečně velmi paradoxní. Domníváme se, že jedním z důvodů, proč ženy podceňují vyšetření, že nejsou žádným způsobem motivovány, nebo naopak demotivovány, aby toto vyšetření absolvovaly. Žena je odkázána na vlastní rozhodnutí, zda vyšetření absolvuje, nebo ne. Zejména populace žen ve věku padesát a více let bohužel vyšetření absolvuje velmi zřídka,“ uvedl v pořadu Studio 6 vedoucí onkologického oddělení gynekologicko-porodnické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jiří Sláma.

A zrovna v tomto případě by ženy měly lékaře navštěvovat už dřív, než když je něco trápí. „Většina žen dokonce i ve stádiu časného nádoru nemá vůbec žádné obtíže,“ upozornil Sláma.

Preventivní prohlídka u gynekologa by měla být jednoroční a není omezena věkem. „Je velmi rozumné, aby se preventivních kontrol účastnily i ženy vyššího věku, kde onemocnění obecně přibývají. Proto i ženy nad padesát let by měly navštívit svého gynekologa,“ vyzval Sláma.

Důležitá je podle něj i prevence ještě před zahájením sexuálního života a očkování dívek ve věku třinácti a čtrnácti let. „V současné době vakcinujeme přibližně šedesát procent cílové populace třinácti až čtrnáctiletých, a to je pro dlouhodobé výsledky nedostatečné. Abychom mohli zaznamenat rapidní propad výskytu rakoviny děložního čípku v české populaci, je třeba, abychom dosáhli alespoň osmdesátiprocentního proočkování,“ uvedl Sláma ve vysílání České televize.