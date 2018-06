Hüner: Babiš má právo vybrat si lidi. Na ČEZu jsme se shodli

„Když jsem v širším kruhu v Lánech vykládal o energetice, měli jsme s panem prezidentem naprosto shodný názor, že není třeba pro výstavbu jaderného zdroje dělit a posouvat majetkem v ČEZu. Stejný názor má premiér, stejný názor má ministerstvo průmyslu, jiný názor má šéf ČEZu,“ prozradil Hüner.

„Co se mi na tom nelíbí, je dělit ČEZ, aniž bych věděl, co to znamená pro stát a jak je to pro něj jakožto akcionáře výhodné a efektivní,“ vysvětlil svůj postoj. „Jde o to dopočítat, co to znamená z hlediska dopadu do veřejných financí,“ dodal.

Dostavbu Dukovan však považuje za důležitou, protože elektrárna stárne a v budoucnu dojde k odstavení starších bloků. „Výpadek je to dost velký a přijde v době, kdy lze předpokládat, že bude v Evropě nedostatek elektrické energie, tím pádem její cena bude vysoká,“ sdělil svou predikci a dodal, že navíc ani za vysokou cenu nemusí být k mání.