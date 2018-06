Vyděšené obce kvůli GDPR ruší informační esemesky. Zbytečně, říkají ochránci údajů

V Česku se implementace nestihla, nařízení se posouvá

Skutečnost: Bez ohledu na zpoždění českého adaptačního zákona se v Česku, stejně jako ve všech dalších zemích EU, opravdu začíná v pátek 25. května. Státy si mohou například upravit věk, od kterého by měly mít děti možnost udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. To je důležité například pro využívání sociálních sítí. V evropském nařízení je stanoven věk 16 let, státy si ho mohou snížit, ale ne pod 13 let. V Česku se chystá v adaptačním zákoně hranice 15 let, která odpovídá hranicím v trestním a občanském právu.