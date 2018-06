Zeman doporučil Pochemu neaspirovat na pozici ministra. Zahraničí by dočasně vedl Hamáček

Prezident Miloš Zeman přijal v Lánech kandidáta sociální demokracie na ministra zahraničí Miroslava Pocheho (ČSSD). Požádal ho, aby na funkci neaspiroval, protože byl nařknut z korupce a má jiný postoj k migraci než hlava státu. Po schůzce obou mužů o tom informoval hradní mluvčí. Předseda ČSSD Jan Hamáček poté uvedl, že pokud by Zeman Pocheho odmítl, bylo by pro něj přijatelné, že by resort zahraničí řídil dočasně on sám.