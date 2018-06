Babiš nenavrhne Šlechtovou do nové vlády. V kabinetu nebude ani Hüner

Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) nenavrhne stávající ministryni obrany v demisi Karlu Šlechtovou (ANO) do nové vlády. Po jednání s předsedou vlády to oznámila sama Šlechtová. A v nově vznikající vládě nebude ani nynější ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, také jemu to ráno oznámil Babiš. V menšinovém kabinetu hnutí ANO a ČSSD podporovaném komunisty nebudou pokračovat také ministři, kteří uvolní místa pěti sociálním demokratům. Interview ČT24 s Tomášem Hünerem sledujte na ČT24 nebo na webu od 18:30.