Raději víc vrstev oblečení a během dne je odkládat, radí lékařka při současném výrazném ochlazení

Irena Kudrnovská poukazuje také na rizika příliš rozdílně nastavené klimatizace v budovách nebo autě. „Klimatizace by měla oproti venkovním teplotám být nastavena v rozmezí asi pěti stupňů. Rozdíl by neměl být velký, protože když z rozpáleného venku vejdete do klimatizované místnosti s rozdílem 15, 20 stupňů, pak zaručeně nastydnete,“ připomíná.

Během pátku očekávají meteorologové teploty kolem dvacítky pouze na jižní Moravě. Většiny území Česka se týká výhled na teploty mezi 14 až 18 stupni Celsia. Snížení teplot má doprovázet také častá oblačnost na řadě míst s přeháňkami. Podobné počasí se očekává i o víkendu, během příštího týdne už ale opět teploty mají růst.