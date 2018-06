Babiš na pátek svolal Bezpečnostní radu. Chce se připravit na německé uzavření hranic

Seehofer je připraven spustit jednostranné řešení azylové politiky, pokud se kancléřce Angele Merkelové nepodaří vyjednat s evropskými partnery shodu na migrační politice EU. Podle Merkelové by jednostranné kroky v oblasti migrace mohly vést k dominovému efektu a negativnímu dopadu na EU. Chce proto jednat s dalšími evropskými státy.

V neděli se v Bruselu k tématu migrace a azylové politiky uskuteční neformální schůzka šéfů států a vlád několika členských zemí Evropské unie. Česko na ní však zastoupení mít nebude

Problémy spojené s migrací se snaží řešit i Evropská komise. Ta navrhne změnu nynější evropské pobřežní a pohraniční stráže (Frontex) v unijní pohraniční policii se silnějším mandátem. Tato nová policie by mohla najímat a rozmisťovat vlastní pohraniční stráž.

Podle eurokomisaře pro migraci Dimitrise Avramopulose by měl být také posílen mandát Evropského podpůrného azylového úřadu (EASO), který by měl dokázat rychle zemím poradit, kdo má být bez odkladu vrácen, a kdo má naopak nárok na zařazení do azylového řízení.