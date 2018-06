Voda v českých rybnících je teď teplejší než ve Středomoří. O prázdninách se však extrémy počasí nečekají

Červenec by měl být průměrný s teplotami mezi 22 a 25 stupni Celsia. Meteoroložka Taťána Míková však upozorňuje, že to jsou průměry a krátkodobé odchylky od nich mohou být velké. „Na trojmezí Česka, Polska a Slovenska by mohlo být o trochu tepleji,“ doplňuje Míková.

Srpen bude pravděpodobně o maličko chladnější. Odpoledne by se teploty průměrně měly pohybovat mezi 22 a 24 stupni Celsia.

Léto by mělo být z pohledu srážek víceméně průměrné. V červenci modely ukazují, že naprší 55 až 80 litrů na metr čtvereční a v srpnu o něco méně.