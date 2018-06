Babiš už není bojovníkem proti korupci, říká Michálek. Jednání s KSČM srovnal s Nečasovou kauzou trafik

Andrej Babiš ztratil podle předsedy poslanců pirátské strany Jakuba Michálka auru bojovníka proti korupci. Za důkaz považuje to, že nepodpořil pirátskou nominaci Miloslavy Pošvářové do dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury, i dohadování s komunisty o tom, že se do rad naopak dostanou jejich lidé výměnou za podporu vlády. Piráti zároveň nadále odmítají, že by byli ochotni místo komunistů tolerovat vládu oni, ujistil Jakub Michálek, který byl hostem Interview ČT24.