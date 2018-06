Na severu republiky kácel silný vítr stromy na elektrické vedení, tisíce domácností jsou bez proudu

Bez elektřiny jsou tisíce domácností převážně v severní části republiky. Nejprve se kvůli silnému větru, který shazoval větve nebo i celé stromy, ponořila do tmy severní část Čech. Energetikům se postupně daří dodávky proudu obnovovat, ale objevují se další poruchy, a to především na severu Moravy a ve Slezsku. Před silným větrem varují meteorologové, výstraha platí až do noci.