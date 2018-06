Vláda schválila odchod Tuhého z čela policie, píše web Neovlivní. Má být velvyslancem na Slovensku

Podle serveru schválila vláda jmenování Tuhého na velvyslanecký post na Slovensku na svém minulém zasedání. O jeho odchodu se spekuluje už několik měsíců. Oficiálně ale kabinet nic nepotvrdil.



Vyjádření policejního prezidenta: k tématu odchodu z funkce policejního prezidenta jsem se již opakovaně veřejně vyjádřil, aktuálně nemám žádné nové informace. — Policie ČR (@PolicieCZ) June 21, 2018

Server Aktuálně.cz ve čtvrtek uvedl , že podle usnesení vlády se Tuhý stane velvyslancem teprve, až mu vyprší mandát policejního prezidenta. To bude v dubnu příštího roku, tedy pět let od nástupu do funkce.

Policejního prezidenta ustanovuje do funkce ministr vnitra. Kandidátem na pozici ministra vnitra v další Babišově vládě je předseda ČSSD Jan Hamáček.