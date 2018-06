Zeman už zná jména ministrů. S výjimkou Pocheho další problémy neočekává

Prezident Miloš Zeman zná jména kandidátů na ministry v nové vládě Andreje Babiše. S výjimkou Miroslava Pocheho neočekává, že by měl s ostatními nominanty problém. Jména zveřejnit nechtěl, měl by to podle něj udělat Babiš. S Pochem se Zeman sejde v pátek.