Příbuzní Jána Kuciaka nepřevezmou Krameriovu cenu. V pořádající asociaci jsou i zástupci dezinformačních webů

Podle mediálního analytika Josefa Šlerky je důležité, jak jsou podobné ceny vnímané: „A to, jak jsou vnímané, je otázka, jak je o nich referováno.“ Televize Prima se snažila diváky nalákat následujícím úvodem reportáže: „Co vám budu povídat. Chce to někdy velký kus odvahy informovat o současném dění jinak než ostatní. Právě za to se dnes v Praze rozdávaly ceny od Asociace nezávislých médií,“ odříkávál moderátor Primy Karel Voříšek.

Podle šéfredaktora serveru Manipulátoři.cz Petra Nutila tak Prima v podstatě legitimizuje ceny jako takové. „To, jak to Prima udělala, je velmi nešťastné, protože zejména pro tu fake news veřejnost, která miluje a ráda šíří ty hloupé věci, je to ukázka toho, že to je asi nějakým způsobem významné,“ domnívá se publicista Daniel Dočekal.

Podle místopředsedy spolku Sisyfos Leoše Kyši je zvláštní samotná premisa, že to, že jste alternativní, už má být sama o sobě hodnota, kterou je třeba ocenit. „To je nesmysl: Jediná hodnota, kterou můžete oceňovat, je, jestli je někdo pravdivý. Ale to, že se nebojí říkat lež, to žádná hodnota není,“ zdůrazňuje Kyša.

Mediální analytik Milan Šmíd pak dodává: „Tam se nedávají ceny za odvahu, tam se dávají ceny za to, že jsou proti mainstreamu.“

TV Prima: Garantem serióznosti je složení poroty

Samotná TV Prima zaslala redakci pořadu Newsroom vyjádření, podle kterého sedí v porotě cen přední osobnosti, proto prý nerozumí znevěrohodňování těchto cen: „Máme za to, že složení poroty je garantem serióznosti udílení cen.“

V porotě letos zasedl jednak předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný, za Slovenský dům jeho ředitel, pak místopředseda Rady ČRo Tomáš Kňourek, šéfredaktor serveru První zprávy.cz Radomír Pekárek a šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl.

„Kolega z Primy byl nositelem té ceny hned v prvním ročníku. Takže chápu, že Prima k tomu má tento přístup,“ konstatuje komentátor Jindřich Šídlo. Loni seděl v porotě i šéf Českého rozhlasu René Zavoral, což také vyvolalo vlnu kritiky.

Do Asociace patří i web proti zednářům a iluminátům

Krameriovy cenu uděluje Asociace nezávislých médií. Mezi její zakladatele patří jeden z nejznámějších českých konspirátorů Jan Korál, který stojí za webem NWOO. Sám Korál píše, že má jeho web za cíl nedopustit nadvládu zednářů nebo iluminátů.

Druhým kontroverzním jménem je pak Ondřej Geršl, zakladatel serveru AC24. Podle materiálu, který získal server Aktuálně.cz, jde o web, jehož obsah sleduje dokonce i ministerstvo vnitra. Pokud vám zmiňované weby vůbec nic neříkají, tak pro ilustraci jen několik titulků: buď jde o konspirační zprávy, nebo o věci zcela vymyšlené.

„Piloti, lékaři a vědci odhalují chemtrails“

„Chystá Pentagon biologické bomby proti Evropě? Čtěte důležitá fakta“

„Šest židovských společností ovládá 96 % světových médií“

„Na Měsíci žije 250 milionů bytostí, tvrdí bývalý pilot CIA“

Za Asociaci nezávislých médií pak ceny organizují její předseda a bývalý policejní prezident Stanislav Novotný, který se posledních několik let věnuje publicistice. Druhým organizátorem je Petr Žantovský, jehož názory nejčastěji zaznívají na Parlamentních listech. Letos byl za hnutí ANO zvolen do rady ČTK.

Novotný ovšem odmítá, že by měla Asociace vazby na dezinformátory: „ANM na prvém místě bojuje proti omezování svobody slova a projevu. Každý, kdo je s námi jakkoli spojen, respektuje především tento náš společný zájem. Co potom publikují jednotlivá média, jest jejich vlastní odpovědností.“ Oba zmiňované servery – AC24 i NWOO totiž členy Asociace jsou.