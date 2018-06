Babiš otočil. Na minisummit o migraci nepoletí

„Evropa je v pohybu a je jasné, že migrace je téma. Nevím, kde média vzala informaci, že někam neletíme. Pozvánku máme a já tam určitě poletím, i když se to týká hlavně států, které jsou v první linii, kudy přicházejí ilegální migranti,“ prohlásil premiér před ranní cestou na jednání V4 v Budapešti.

„To, že dneska mění jednotlivé členské země názory na migraci, je i výsledkem naší intenzivní diplomacie. Od 14. prosince se všemi politiky v Evropě mluvíme o tom, že se má ilegální migrace řešit mimo Evropu. Jsou na to modely Austrálie, Kanady i Spojených států a jejich Ellis Islandu,“ doplnil Babiš a boj s nelegální migrací označil za svou hlavní agendu.

Po jednání v Maďarsku ale premiér svůj záměr přehodnotil; ani on, ani žádný z kolegů zemí V4 se setkání nezúčastní, sám Babiš svou absenci vysvětluje solidaritou s kolegy z V4. „Není důvod se účastnit,“ řekl doslova; panuje podle něj názor, že nedělní schůzka je „důsledek nějaké situace v Německu“. To se totiž dostalo kvůli přistěhovalectví do vnitropolitické krize kvůli rozdílným postojům ministra vnitra Horsta Seehofera (CSU) a kancléřky Angely Merkelové (CDU).

„Příští týden máme Evropskou radu, kde o tom (migraci) budeme jednat. Takže není důvod jít na summit, který pravděpodobně chce přijmout závěry, se kterými my nesouhlasíme,“ dodal premiér.