Autodrom Most o víkendu odmává zlatou éru závodů formule 1

Od pátku do neděle se na autodromu v Mostě představí fanouškům historické vozy formule 1. K vidění budou i monoposty z období od konce 60. let do roku 1985. Tehdy byly závody blíž divákům, dnes se formule soustředí spíš na vydělávání peněz než na samotné závody, říká organizátor akce Jakub Krafek.