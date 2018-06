Tísňové volání naopak. Z čísla 112 začnou přicházet výstražné zprávy

Linka 112 přestane být pouhým příjemcem tísňových volání. Zároveň by z ní měly nejdéle do čtyř let začít ve všech zemích EU přicházet výstražné zprávy v případě, že se něco stane. Varování dostanou všichni lidé v rizikové oblasti například při povodních nebo i teroristických útocích.