Vyznamenání za třetí odboj získal Ruml i bývalý mluvčí Charty Litomiský

Do prostředí disentu Jan Litomiský vstoupil s dopomocí novináře Ivana Medka, se kterým se spřátelil už během svých pražských studií na setkání Hudební mládeže, jinak by se ale mohlo zdát, že pro něj neměl předpoklady. Disent totiž bývá spojován především s velkými centry a Litomiský strávil většinu života na Vysočině.

Narodil se 19. srpna 1943 do rolnické rodiny z obce Výskytná u Pelhřimova, která patřila mezi jednu z mnoha obětí kolektivizace – v rodinném domě si komunisté zřídili národní výbor a hospodářská stavení zkonfiskovali.

Na pražské Vysoké zemědělské škole vystudoval agronomii a oboru se po promoci v roce 1965 věnoval i v JZD ve Výskytné, souběžně ale již tehdy jevil zájem o politiku a z podnětu Ivana Medka několik měsíců před srpnovou invazí vojsk Varšavské smlouvy vstoupil (coby evangelík) do Československé strany lidové, jejíž řady ale v následujícím roce s tuhnoucí normalizací opustil.

Víra (a Ivan Medek) ho následně navedla do podzemních struktur, když v domovské vsi organizoval teologické semináře. K Chartě 77 ho paradoxně navedli sami komunisté, když ve stranickém Rudém právu zveřejnili hanopis „Ztroskotanci a samozvanci“, který se se signatáři snažil účtovat. Litomiský se mezi ně naopak připojil už v únoru 1977, po Medkově emigraci shromažďoval pro svého přítele zprávy do vysílání Hlasu Ameriky a zapojil se do činnosti Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných. Jedním z nich se přitom měl sám stát.

Nespravedlivě stíhaný za ochranu nespravedlivě stíhaných

„Ve výboru jsem s pomocí přátel na Moravě sháněl informace o lidech, kteří byli pronásledováni buď za náboženskou, nebo kulturní činnost,“ vzpomíná dnes Litomiský, kterého policie v únoru 1981 právě kvůli činnosti ve VONS zatkla a obvinila z podvracení republiky. Budějovický krajský soud ho následně odsoudil ke tříletému vězení, jež strávil v borské káznici ve stejné době jako Václav Havel, Jiří Dienstbier nebo Dominik Duka.

Po propuštění z věznice musel absolvovat ještě dvouletý policejní „ochranný dohled“, který v praxi znamenal zákaz opuštění Výskytné bez souhlasu policie a pravidelné hlášení se na pelhřimovské služebně. Pokud chtěl v neděli na bohoslužbu, musel si podat písemnou žádost. A celou dobu pracoval jako lesní dělník. Když se nakonec přestěhoval do Prahy, našel jen práci topiče, ani ta mu ale nezůstala.

Od 1. ledna 1987 do 1. ledna 1988 Litomiský zastával funkci mluvčího Charty 77, kvůli čemuž ho na konci dubna na nátlak StB z kotelny vyhodili a až do revoluce zůstal bez práce. Nové možnosti přinesly až nové poměry.

Litomiský se v Pelhřimově zapojil do Občanského fóra a stanul v čele tamní radnice, od roku 1990 do roku 1996 působil jako poslanec za Křesťanskodemokratickou stranu Václava Bendy, poté na Pelhřimovsku opakovaně a neúspěšně kandidoval za ODS proti sociálnímu demokratovi Milanu Štěchovi do Senátu. Od roku 2006 do roku 2010 působil jako vládní zmocněnec pro lidská práva, vystřídal ho Michael Kocáb.