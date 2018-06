Zeman nesouhlasí s výrokem Merkelové o poválečném odsunu Němců. Ohradil se i Babiš

Předseda SPD Tomio Okamura pak hovoří o „revanšismu německé kancléřky“ a vyzval ministerstvo zahraničí a vládu k podání oficiálního protestu a předvolání německého velvyslance.

Černínský palác je však přesvědčen, že slova Angely Merkelové neznamenají žádnou změnu ve vzájemných česko-německých vztazích. „Výrok kancléřky Merkelové pochází z projevu na Dni připomínky útěku a vyhnání. V tomto kontextu je také třeba výrok vnímat. Nejde o polemiku s německými sousedy a nikterak ani nezpochybňuje podstatu Česko-německé deklarace,“ ujistila mluvčí úřadu Michaela Lagronová.

Piráti: Slova Merkelové cílila do vnitroněmecké debaty, ne do Prahy

Postoj ministerstva zahraničí naopak souzní s názorem Pirátů. Podle jejich poslance Mikuláše Peksy Česko-německá deklarace „připouští, že obě strany mohou mít různý pohled na minulost, ale nechtějí tím zatěžovat své budoucí vztahy, to platí a tím se budeme řídit“. Dodal, že kancléřčina slova považuje za cílená nikoli do Prahy, nýbrž do „vnitroněmecké debaty, která pro nás nemá význam“.

Z Československa muselo po válce odejít asi 2,9 milionu lidí německé národnosti. Již předtím, než jejich transfer schválili spojenci v Postupimi, začal tzv. divoký odsun. Právní rámec dal vystěhování Němců dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., který zbavil československého občanství většinu těch, kdo se při sčítání v roce 1930 přihlásili k německé národnosti, a deklaroval, že československé občanství ztratili ti, kdo za okupace přijali jiné státní občanství. Následně byli jako cizinci vystěhováni.