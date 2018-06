Typické cinknutí na konci řádku ztichlo. Psací stroje po 150 letech prakticky vyhynuly

Zeta a později i Consul se u nás brzy staly synonymem pro psací stroj. Consul se poprvé objevil kolem roku 1960. Nejprve šlo o typové označení přenosných strojů Zeta, brzy se ale prosadil jako samostatná značka a byl velice úspěšný. Stroje se vyráběly až do poloviny 80. let a v mezinárodních soutěžích v rychlosti psaní na nich Čechoslováci sklízeli řadu úspěchů. Ostatně soutěže v psaní na stroji byly velmi oblíbené, zachycuje je také řada dobových týdeníků.

V Československu byly v první polovině 20. století nejrozšířenější americké Remingtony nebo německé Continentaly. Tuzemské psací stroje pod licencí značky Remington začala ve 30. letech vyrábět Zbrojovka Brno. Později vymyslela svou vlastní konstrukci a ihned po ukončení licence Remingtonu tak začala v roce 1948 vyrábět vlastní psací stroj pod názvem Zeta. Ve srovnání s původními remingtonkami byl modernější a vyvážel se do celého světa. Ve 30. letech stroje vyráběla i malá česká firma Matouš, ta ale byla znárodněna.

„Podle účelu se psací stroje rozdělovaly na kancelářské, které byly těžké a ne snadno přenosné. Pak se objevily stroje přenosné a nakonec byly stroje cestovní, které často používali spisovatelé, aby je měli neustále u sebe,“ řekl v pořadu Retro kurátor sbírky polygrafie Národního technického muzea Pavel Pohlreich. Na tuzemský trh šlo ale cestovních strojů jen velmi málo, většina se vyvážela na západ například do Kanady nebo do Švédska.

Od 60. let se na pracovních stolech začaly zabydlovat psací stroje elektrické. Vznikl také psací stroj na noty, který výrazně usnadnil přepisování partitur. V 80. letech bylo novinkou spojení východoněmeckého elektrického psacího stroje Robotron s pamětí, do které se dalo uložit až deset textů. Později se do Československa začaly dovážet i elektrické stroje značky IBM, Olympia nebo Xerox.

Pro sekretářky nebo spisovatele se stal psací stroj velmi rychle nepostradatelnou pomůckou. Na psaní na stroji vzpomínala v pořadu Retro například spisovatelka Eva Kantůrková. Svůj první stroj si koupila za peníze z literární ceny: „Byl to malý přenosný Consul, na kterém jsem psala deset let.“ Spisovatelé se podle Kantůrkové bez stroje neobešli. Nakladateli totiž museli odevzdávat finální text spolu s kopií napsaný právě na stroji.