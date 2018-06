Vorvaní zub i medvědí žluč. Inspekce životního prostředí se pochlubila bizarními zabavenými úlovky

Stejně vysokou pokutu jako SŽDC dostala firma Klio za vypouštění nedostatečně vyčištěných vod do Zličínského potoka. „Pro společnost Klio to nebyla jen otázka roku 2017, potýkali jsme se s tím i v letech 2016 a 2015,“ řekl ředitel Oblastního inspektorátu Praha Václav Beroušek. Po zásazích inspekce podle něj firma svoji činnost v daném místě ukončila.

Inspektoři zadrželi i korály nebo olej z krokodýla

Inspektoři životního prostředí kontrolují také nelegální obchod s ohroženými druhy zvířat a výrobky z nich. Loni zabavili 347 zvířat či živočichů a dalších více než 1200 výrobků.

Kromě živých zvířat zabavili i zakázané výrobky jako konzervy s jeseteřím masem, zub a obratel vorvaně či výrobky s obsahem oleje z krokodýla. Opakovaně inspektoři nacházejí v zásilkách korály, dovezené jako suvenýry od moře, nebo výrobky tradiční čínské medicíny. Mezi nimi je například medvědí žluč nebo mošus, což je výtažek z pohlavních žláz asijského jelínka.

Podle ředitele se někdy převozu dopouštějí nevědomky i turisté. „Existuje hrana, kdy je to ještě přestupek, a kdy jde o trestný čin. Poté to mizí z našich statistik a dostává se to do statistik policie,“ řekl Geuss. V případě menších pochybení bývají sankce tisícikorunové.

Inspektorů se nedostává

Loni provedli 600 kontrol, nejvýznamnější z nich byla akce Sandokan, při které spolu s celníky zkontrolovali téměř 2000 zásilek, přes 1200 cestujících a skoro 3000 zavazadel mířících do Vietnamu. Celkem inspektoři v této oblasti uložili 198 pokut za 417 500 korun.