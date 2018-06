Manželství homosexuálů ochrání děti, říká Maxová. Je to ohrožení hodnot, namítá Výborný

Návrh 46 poslanců na změnu občanského zákoníku, která by zrušila registrované partnerství homosexuálů a nahradila ho běžným manželstvím, je podle Maxové motivován hlavně starostí o děti. Podle ní nejsou práva těch dětí, které už nyní žijí se dvěma dospělými stejného pohlaví, dostatečně zákonně ukotvena. „To je důvod, abychom se snažili zakotvit manželství i pro stejnopohlavní páry,“ myslí si poslankyně.

Na obsahu debaty však shoda nepanuje. Výborný na dotaz moderátora Daniela Takáče, zda jsou lidovci připraveni mluvit o tom, že by manželství nebylo jen pro muže a ženu, odpověděl: „K tomu připraveni nejsme.“

Maxová otevřenost debatě vítá a považuje ji za změnu pozice lidovců. „My jsme (v minulém volebním období) měli dvě novely, jedna byla vládní, jedna byla poslanecká, a ani k jedné se nebyli schopni vyjádřit. Vždycky ji zablokovali. Takže pokud se změnil postoj KDU-ČSL a chtějí debatovat, já to vítám.“

Výborný odmítl, že by mu o osud těchto dětí nešlo. „My jsme samozřejmě otevřeni debatě na úrovni občanského zákoníku o narovnání socioekonomických vztahů v těchto párech osob žijících spolu v rámci registrovaného partnerství tak, abychom ošetřili i oprávněné nároky a práva dětí,“ řekl.

„My vyčítáme návrhu kolegyně Maxové, že se snaží řešit vztahy u párů stejného pohlaví přes institut manželství. To nepovažujeme za rozumné, protože to je nějaká relativizace nebo bourání tradičních osvědčených principů, hodnot, norem, vzorů mateřství a otcovství a tak dále. Domníváme se, že to není úplně ta správná a šťastná cesta,“ řekl Výborný.

Maxová si myslí, že evropská civilizace své hodnoty trošku mění. Projevuje se to podle ní například tím, že v několika státech dala možnost uzavírat manželství stejnopohlavním párům. „Společnost se vyvíjí a já musím říci, že manželství chápu jako svazek dvou lidí. Já si myslím, že je to i o určité důstojnosti těchto párů,“ řekla.