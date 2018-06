Fiala: ČSSD se nechává ponižovat. Ze všeho ustoupila a ještě bude měnit své lidi

ČSSD podle Petra Fialy od počátku odmítala trestně stíhanou osobu ve vládě, nechtěla také, aby ANO mělo ministerstvo spravedlnosti nebo financí. „Ze všeho ustoupili a teď budou ještě měnit lidi, které sami nominují do vlády, protože se někomu nelíbí? To je přeci velmi ponižující. Nechápu, jak na to může suverénní strana přistoupit,“ konstatoval.

Fiala má sám k Pochemu výhrady, podstatné ale podle něj je, že ho ČSSD nominovala. Výtky, které vůči němu má prezident nebo komunisté, proto považuje za zástupné hry, které mají ponížit ČSSD.

Situaci už podle něj přestávají rozumět i lidé, se kterými mluví. „O čem tedy jednali celé ty měsíce, to si nedokázali říct, kdo bude ve vládě? To máme po tom všem znovu sledovat nějaké hry o jednotlivé ministry? Takto to bude vypadat celou dobu a dopadl by tak každý, kdo by do jednání s hnutím ANO šel,“ domnívá se předseda ODS.