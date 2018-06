Ústavní soud: Výživné má zohledňovat vzdálenost, kterou musí rodič urazit za dítětem

Muž se dožadoval nařízení střídavé péče, za nespravedlivé považoval i to, že soudy nižších instancí rozhodly o tom, že děti má vyzvedávat a předávat zpět v místě bydliště matky. Žena se totiž odstěhovala asi 200 kilometrů daleko; proti rozsudku proto podal stížnost.

Soudy nižších stupňů tak v tomto případě podle Ústavního soudu postupovaly správně. Obecně soudy nižších instancí podle Ústavního soudu nemohou ve svých rozhodnutích o výši výživného opomenout to, když se rodič, kterému je dítě svěřeno do péče, odstěhuje do větší vzdálenosti. Podle Ústavního soudu tento fakt musí brát soudy v rozhodování o úpravě styku u stanovování výživného v potaz.