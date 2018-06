Ministrem zahraničí by mohl být Zaorálek. Poche zmínil svůj přesun na zemědělství

V nominacích ČSSD na ministerská křesla možná ještě nastanou změny. Podle místopředsedy strany Jiřího Zimoly by měla sociální demokracie začít jednat i o možnosti navrhnout jiného kandidáta na ministra zahraničí, než je europoslanec Miroslav Poche. Zmínil dřívějšího šéfa resortu Lubomíra Zaorálka. Poche pak deníku Právo řekl, že by se mohl přesunout na ministerstvo zemědělství. Nahradil by tak Miroslava Tomana, který má blízko k prezidentovi Miloši Zemanovi. Pocheho jmenování šéfem diplomacie odmítá Andrej Babiš, prezident i komunisté.