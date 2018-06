Stát půjčí mladým rodinám na bydlení až dva miliony. Příjem žádostí spustí v srpnu

MMR si podle ní na základě předchozího nařízení vlády mezi mladými lidmi udělalo dotazníkové šetření. „Tím, jak se dnes posunují manželské svazky a mladí se většinou berou až po třicítce, tak tam byly i ambice posunout věkovou hranici až na 40 let. Ale myslíme si, že to už jsou lidé v produktivním věku, kteří by měli dosáhnout na komerční hypotéky,“ doplnila Dostálová.

Maximální doba splatnosti je stanovena u modernizace na deset let, u koupě nebo stavby až 20 let. Ve výjimečných případech, jako například při závažné nemoci, je doba splácení prodloužena na 25 let. Bonusem je odečet 30 000 korun z jistiny za každé narozené nebo osvojené dítě v průběhu trvání úvěrového vztahu.