ČT: Sebevražda Dahlgrena ve Valdicích není trestným činem dozorce

Dahlgren v květnu 2013 zabil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel – otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Dahlgren se v Česku nějakou dobu živil jako učitel angličtiny, zavražděná žena byla jeho sestřenicí.

Po vraždě odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Dne 23. května ho policie zadržela na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy poté rozhodly o jeho vydání do Česka, kam byl dopraven 31. srpna 2015.

Američan se již ve vazební věznici pokusil pořezat břitem, poté se strážci snažil vytrhnout obušek. Dahlgrenovi pak strážci dali pouta a skončil na psychiatrickém oddělení vazební nemocnice. Podle zprávy z vazební věznice řekl, že se nechtěl zabít, ale snažil se o vyventilování naštvanosti, tehdy prý uvedl, že se nic podobného už nebude opakovat.

V červenci 2016 ho brněnský krajský soud nepravomocně odsoudil na doživotí, Dahlgren se proti rozsudku odvolal. Loni v březnu vrchní soud odvolání zamítl, rozsudek se tak stal pravomocným. Letos v lednu Dahlgren spáchal ve věznici ve Valdicích sebevraždu.