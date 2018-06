Na jižní Moravě našli komáry s virem západonilské horečky. Na člověka se však nepřenesl

V Česku zatím není znám případ, kdy by se nemoc přenesla z komára na člověka, takové riziko ale podle odborníků existuje. Proti západonilské horečce zatím neexistuje očkování ani následná léčba. Onemocnění způsobuje těžké následky a pro infikovaného člověka může skončit i smrtí.

Vědci našli v minulosti komáry nakažené tímto virem na jižní Moravě. „Není ale vyloučeno, že se vyskytují i jinde v republice,“ řekl epidemiolog Oldřich Šebesta z Krajské hygienické stanice v Brně. Virus izolovali u komára rodu Culex modestus, který se vyskytuje především u rybníků. Komáři se však podle MF Dnes mohou adaptovat i do městských podmínek.

„Je to věc známá desetiletí, že se na našem území může vyskytovat západonilská horečka,“ upozornila vedoucí Národní referenční laboratoře pro arboviry Hana Zelená.

Do Česka západonilskou horečku pravděpodobně zavlekli migrující ptáci, kteří sem přilétají ze saharské Afriky. Od nich se nakazili i komáři. „Zatím v Česku nevíme o případu, že by se západonilská horečka přenesla z komára na člověka. Riziko ale existuje a každý by si měl pořídit kvalitní repelent,“ uvedl Šebesta.