Jsou okamžiky, kdy se národ musí zvednout, říká příbuzná parašutisty Kubiše

I s ohledem na rodinné následky, na následky pro zbytek protektorátu, na dopad na osobu lidí, kteří útok provedli? Musím zdůraznit, že jsem si velice dobře vědoma toho, co následovalo. Kolik to bylo utrpení, kolik to bylo smutku, kolik ztrát na životech. To všechno si samozřejmě uvědomuji.

V rodině tyhle debaty vedete? Případně, kdo vítězí v těch debatách?

Musím říct úplně upřímně, že jsem ani jednou, opravdu ani jednou v rodině nezaznamenala, ať už od babičky, od dědy, od maminky, že by někdo řekl sebemenší výčitku směrem k Janu Kubišovi. Přitom nebýt jeho, tak jsme nemuseli trpět, maminka, ještě jako dítě, byla v koncentračním táboře. Přesto ta výčitka nikdy nepadla.

Samozřejmě taková událost rodinu ovlivní. Ale není to jenom to utrpení, ale myslím, že tam je určitá část i pozitivního vlivu, kdy já osobně jsem měla pocit, že ta rodina má do budoucna naprosto srovnané životní hodnoty, že ten žebříček je tam prostě jasný.

Říkala jste, že jste se to dozvídala postupně, že vám to doma dávkovali. Jak se to dávkovalo nebo jak se o tom debatovalo v období komunistického režimu?

Když jsem byla dítě, tak jsem si žádný rozdíl neuvědomovala, protože naše rodina na to měla stejný, konstantní názor. Čili já jsem tam žádný rozdíl nepozorovala.

Veřejně se to nepopíralo. Spíše se možná zdůrazňovaly ty dopady.

Máte pravdu, uvědomila jsem si to, když jsem nastoupila do základní školy. Byla jsem v první třídě a tam, jak jsem s tím příběhem žila, jsem měla tendenci se pochlubit, protože pro mne byl Jan Kubiš hrdina. Byla jsem na to pyšná, že ho máme v rodině. Takže jsem se s tím takhle chlubila a vzpomínám si, že za mnou přišla paní učitelka, a podotýkám, že to určitě nemyslela zle, ale říkala mi: „Nemluv o tom tolik.“

To mě šokovalo, pravděpodobně proto jsem si to také uchovala v paměti. Samozřejmě jsem s tím přišla ze školy domů a tam mi to naši zase vysvětlili, takže já jsem si z té pseudoučitelské autority nic nedělala.