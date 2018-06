Stát by mohl přispět na opravu Larischovy vily, spojené s heydrichiádou, řekl Babiš v Pardubicích

Stát by mohl přispět na opravu Larischovy vily v Pardubicích, nazývané také Zámeček. Peníze by mohl vyčlenit v rozpočtu pro rok 2020. Při návštěvě Pardubického kraje to řekl designovaný premiér Andrej Babiš (ANO). Vila je symbolem československého odboje. V roce 1942 nacisté v jejím sklepení vyslýchali spolupracovníky výsadkářů ze skupiny SILVER A i obyvatele Ležáků. Následně je popravili na nedaleké střelnici.