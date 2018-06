Česko je sedmou nejbezpečnější zemí na světě, globální úroveň bezpečnosti se ale zhoršuje

Podle nejnovějšího vydání Globálního indexu míru (Global Peace Index) je Česko sedmou nejbezpečnější zemí na světě. Oproti loňsku je to pokles o jednu příčku, který byl způsoben navýšením vývozu zbraní a pokračujícím zapojením do konfliktů v zahraničí. Česko se i přesto stále drží na špičce žebříčku. Špatnou zprávou ale je, že většina států světa si v hodnocení bezpečnosti pohoršila a úroveň bezpečnosti ve světě je na aktuálně nejnižší úrovni za posledních 10 let.