Kvůli těžbě kalamitního dřeva se lidé na řadě míst dostanou do lesů až o prázdninách

V dalších národních parcích omezení pro vstup do lesa neplatí, výjimkou je jen Šumava, kde platí zákaz vstupu na Puštíkovu stezku ve Stožci. V národním parku České Švýcarsko podle mluvčího Tomáše Salova žádné zákazy vstupu nebo omezení nechystají: „My už máme kalamitní dřevo zpracované. Není proto důvod uzavírat lesy. Takže se teď věnujeme spíš plánované těžbě. Nijak ani neplánujeme omezit vstup do lesů národního parku.“

Uzavřené jsou i lesy v Jeseníkách

Lesy jsou uzavřené i mimo oblasti národních parků, a to v lesích okolo Rabštejna na Šumpersku. Právě oblasti severní Moravy a Jeseníků bojují s kalamitním dřevem nejvíc. „V současné době se to týká několika lokalit postižených březnovou větrnou smrští, zejména v Olomouckém kraji. V oblasti Rabštejna jsme požádali státní správu, aby do konce července prodloužila zákaz vstupu do lesa,“ uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Podle ní je vstup do lesa hlavně na lidech a jejich rozmyslu. „Odkázala bych na selský rozum, pokud se v lesích těží, je jasné, že tam není bezpečno. Nejde o virtuální hru, ale realitu,“ zdůraznila Jouklová.