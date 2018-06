Před sedmdesáti lety oblékli agenti StB americké uniformy, emigranty u hranic vlákali do léčky

Do této pasti se dostala i herečka Jiřina Štěpničková s tehdy čtyřletým synem Jiřím. „Mně bylo řečeno, že jedeme za tatínkem do Karlových Varů, tatínek byl v té době profesorem v Karlových Varech. Nechápal jsem, proč jdeme pěšky různě lesem,“ vzpomíná si herec Jiří Štěpnička.

První obětí se ve Všerubech stal Jan Prošvic, zakladatel značky ETA. Divadlo sehrané Státní bezpečností pokračovalo i za falešnou hranicí, v bývalé obci Myslív. Tam stála falešná německá celnice, ze které už dnes zbyly jen rozvaliny. Podle dostupných dokumentů se tu poslední výslech odehrál v listopadu 1948.

„Nemrzí mě ani tak to, že jsme byli zavření, jako spíš to, že jsme se nechali tak zblbnout a povídali zbytečně to, co bychom jinak nikdy neřekli,“ vzpomíná další pamětník Mirko Šikola, který se na cestu za svobodou vydal roku 1950 se svými rodiči. Ještě mu tehdy nebylo ani osmnáct let.

Že šlo o provokaci, se dozvěděli až po letech

Z akce Kámen se dochovala pouze fotografie uprchlíků Jaroslava Hakra a Miroslava Hájka. Výslechy vedené v angličtině nebo v němčině měly navodit atmosféru úřadu americké CIC. Takhle to popisuje i hraný film Swingtime.