Hamáček: S Babišem si netykáme ani nestavíme dvojdomek. Ale věříme si

O tom, kdo zasedne ve vznikající menšinové vládě hnutí ANO a sociální demokracie s podporou komunistů, stále není jasno. V posledních dnech odmítá složení vlády komentovat nově designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) i prezident Miloš Zeman. Ten už dříve kritizoval kandidáta sociálních demokratů na post ministra zahraničí europoslance Miroslava Poche.

Teď se k mlčení přidal i předseda ČSSD Jan Hamáček. „V úterý jsme mluvili s prezidentem v přátelské, otevřené debatě i o kandidátech na ministry. Byla to ale debata mezi čtyřma očima a nebyla určena pro veřejnost,“ řekl o den později Hamáček.

„Tím, kdo nominuje ministry, je předseda vlády. S Babišem jsme se dohodli, že si kandidáty nebudeme vzájemně kádrovat, a ta dohoda platí,“ doplnil Hamáček na otázku, zda věří, že nyní designovaný premiér kritizovaného nominanta ČSSD nakonec do vlády zahrne.

Současné vztahy ANO a ČSSD jsou korektní

Hamáček je přesvědčen, že vztahy ANO a ČSSD jsou korektní i přesto, že někteří sociálnědemokratičtí senátoři v minulosti kritizovali Babiše coby nedůvěryhodného spojence. „Netykáme si, a to, že spolu jednáme o vládě, neznamená, že bychom si spolu postavili dvojdomek. Ale jednáme spolu a důvěra tam je. Nejvíce odpovídá popisu našich vztahů slovo korektní. Vybudovali jsme si základní důvěru a co jsme dohodli, to vždy platilo,“ zdůraznil šéf ČSSD. Zkušenost s Babišem má prý korektní už z doby, kdy byl šéf hnutí ANO ministrem financí a Hamáček předsedou sněmovny.