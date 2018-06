Inspekce vyrazila na kontrolu benzinek na D1. Někde účtovali dvakrát, jinde chybělo varování

Tři desítky pracovníků České obchodní inspekce kontrolovaly provozovny podél dálnice D1 na různých místech od Prahy až po Ostravu. Například na 198. kilometru u Brna inspektoři při kontrolním nákupu zaznamenali hned několik pochybení. Převážně se týkala cen a placení. „Zjistili jsme předražení více než sto sedmdesát korun, a to si myslím, že je předražení poměrně závažné. V tomto případě naúčtovala obsluha jeden výrobek dvakrát,“ řekl ředitel ČOI Brno Karel Havlíček.

Kontroloři ve Středočeském kraji začali na 29. kilometru. Na nedostatky narazili hned v prvním motorestu. Chyběla značka upozorňující na zákaz prodeje alkoholu mladistvým a provozovatel měl navíc chyby v dokladu. Na chyby v účtence přišli i na 150. kilometru na Vysočině.

Pokut za nekvalitní pohonné hmoty ubylo

Inspektoři kontrolovali i kvalitu pohonných hmot. Čerpací stanici na 166. kilometru dálnice navštívili inspektoři před dvěma lety, aktuální výsledky kvality pohonných hmot vyhodnotí laboratoř do sedmdesáti dvou hodin.

Rok 2017 byl historicky nejlepším rokem co do kvality pohonných hmot. Česká obchodní inspekce odebrala přes dva a půl tisíce vzorků a jen u dvaceti šesti zjistila nedostatky. „Začalo se to zlepšovat po roce 2012, kdy ČOI ze zákona zveřejňuje veškeré pokutované čerpací stanice. Od té doby zaznamenáváme výrazný pokles prohřešků u čerpacích stanic a také celníci dva tři roky zpátky odhalili cesty, kudy do Česka proudí nekvalitní LPG,“ vysvětlil mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.