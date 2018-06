V metru pojede více spojů a studenti dostanou velkou slevu. Prahu to může stát přes 400 milionů

„V posledních letech byla pozornost zaměřena na pracovní dny a na víkendy se trochu zapomínalo. Metro v posledním období začíná být v poslední době přetíženě, zejména měsíce jako duben a květen, a pak od září do prosince, kdy přijíždí do Prahy řada lidí,“ přiznal zástupce ředitele ROPIDu Martin Šubrt.

Pokud navrhované změny ve veřejné dopravě ještě nenarazí u dalších pražských politiků, projeví se první vlna bezprostředně po prázdninách. Od září se zkrátí víkendové intervaly v metru na linkách B a C na šest, resp. pět minut s výjimkou nocí a nedělního dopoledne. V neděli dopoledne se ovšem intervaly také zkrátí – z deseti na sedm a půl minuty, a to na všech třech linkách.

Na zkoušku také zanikne od září do konce roku tzv. pásmový provoz v severní části linky C mezi stanicemi Ládví a Letňany. Zatím jezdí do Letňan v pracovní dny mezi 9:00 a 19:00 jen každý druhý spoj. Nově by měly až na konec trasy jezdit všechny. Současně však budou některé příměstské autobusy, které zatím jezdí na Ládví, končit již u metra v Letňanech. Podle Petra Dolínka ale zatím není zaručeno, že to tak zůstane natrvalo. „V první polovině ledna 2019 bychom to projednali a zjistíme, zda to bylo přínosné,“ plánuje.

Pokud se zrušení pásmového provozu ujme, bude stát ročně 47 milionů korun, zkrácení víkendových intervalů si pak z městské kasy vyžádá každý rok 83 milionů. I kdyby se zrušení pásmového provozu ujalo, tak by i součet obou opatření bledl ve stínu třetí změny, kterou chce Petr Dolínek prosadit. Oproti současnosti by mohl město přijít až na 300 milionů korun navíc.

Studentům by mohlo zlevnit roční cestování z 2880 na 365 korun

Jde o zásadní zlevnění jízdného pro studenty do 26 let a juniory od 15 do 19 let. Ti si zatím mohou koupit nanejvýš desetiměsíční předplatní jízdenku za 2400 korun, případně si mohou čtyřikrát ročně zakoupit čtvrtletní jízdenku, v součtu pak zaplatí 2880 korun.

Nově by to mělo být pouze 365 korun za rok. Náměstek pro dopravu si od zásadní slevy slibuje, že naučí mladé cestující kupovat si jízdenky. „Když se podíváme na balík černých pasažérů, často jsou to mladí lidé, studenti. Myslím si, že je lepší, než aby byli zatíženi neřešenými pokutami a exekucemi, tak aby se naučili legálně jezdit MHD,“ řekl.