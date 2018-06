Podnikatel Čadek chtěl z pošty podvodem vylákat 23 milionů, půjde do vězení

Za pokus o podvodné vylákání téměř 23 milionů korun z České pošty půjde podnikatel Lukáš Čadek na 3,5 roku do vězení. Pravomocně o tom rozhodl soud. Loni v prosinci Čadka poslal pražský městský soud do vězení na pět let, odvolací soud mu ale trest o rok a půl zkrátil.