Andrej Babiš byl podruhé jmenován premiérem

Pokud by ČSSD vstoupila do vlády, pak by mohla sněmovna podle Babišových předpokladů hlasovat o důvěře do 11. července. „Záleží na panu prezidentovi, jak bude mít čas se seznámit s novými ministry a kdy by jmenoval novou vládu,“ uvedl Babiš při úterní návštěvě Jihočeského kraje.

S tímto termínem souhlasí také prezident. „Nemohu vyloučit, že ke jmenování vlády by došlo někdy koncem června. A v takovém případě by k hlasování o důveře mohlo dojít v první dekádě července,“ dodal prezident.

Pan prezident na Hradě jmenoval Andreje Babiše předsedou vlády České republiky. pic.twitter.com/upvoNIMqSk — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) June 6, 2018

O personálním obsazení vlády ale odmítl Zeman mluvit a komentovat to odmítl i Babiš. Podle něj by měli poslanci ČSSD podepsat koaliční dohodu. „Koaliční dohodu by měli podepsat všichni poslanci, abychom měli jistotu, že budou respektovat rozhodnutí referenda,“ prohlásil premiér.

O tom, kdo zasedne ve vládě za hnutí ANO, Babiš nemá podle svých slov stále jasno. Ještě tento týden chce Babiš hovořit s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem.

Vláda s podporou komunistů

Druhou menšinovou vládu Andreje Babiše by měli podpořit komunisté. „Předpokládám, že to půjde rychle. Jsou tu jen nějaké drobnosti, jako třeba zdanění církevních restitucí,“ připomněl člena předsednictva hnutí ANO Jan Volný.

Podle předsedy poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika jde o poslední „drobnost“, kterou musí strany vyřešit. „To téma je naší vlajkovou lodí a ANO i ČSSD ho v prvním kole podpořili. Žádné další drobnosti, kterými bychom zvyšovali svoji cenu, už nebudou. Jednáme transparentně a všechno, co jsme považovali za důležité, už v programovém prohlášení vlády stojí,“ upřesnil Kováčik. Upozornil ale, že KSČM může „ztratit důvěru ve vládu“, pokud by došlo k zásadním sporům.