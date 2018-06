Děti z vyloučených lokalit do školek nechodí, i když je to povinné, zjistila inspekce

Například Mateřskou školu Lidická v Mostě navštěvuje 100 dětí. Více než polovina z nich pochází z vyloučených lokalit, nejčastěji z Chanova. Jde o děti, které vedení školky musí pravidelně před zápisy vyhledávat.

„Probíhají jednání s ministerstvem práce a sociálních věcí, aby například orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) postupovaly v této věci obdobně, jako postupují s povinným základním vzděláváním,“ říká ředitel odboru předškolního vzdělávání ministerstva školství Jaroslav Faltýn.

Třeba v Mostě sociální pracovnice obcházely vyloučené lokality už v září, ovšem pouze s částečným úspěchem. Za přestupek přitom hrozí rodičům až pětitisícová pokuta, která ve městě padla zatím jen jednou. Ne vždy lze totiž rodiče dohledat na adrese, kterou uvedli jako trvalé bydliště.

Inspekce doporučuje dotované stravování či dopravu do školek

Podle školní inspekce by zavedení povinného předškolního roku mělo u dětí, které se tohoto vzdělávání nadále neúčastní, doplňovat i další podpůrná opatření, jako třeba „dotování plné ceny školního stravování nebo zajištění dopravy tak, aby nové opatření nepředstavovalo další zátěž pro rodiny těchto dětí. Součástí péče o vyšší účast těchto dětí na vzdělávání by měla být také cílená práce s jejich rodiči, spočívající zejména ve vysvětlování přínosů předškolního vzdělávání“, píše se v inspekční zprávě.

Zároveň inspekce soudí, že v oblastech, kde se vyskytuje více těchto dětí, by stálo za to posílit mateřské školy o speciálního pracovníka (například sociálního pedagoga), který by práci s rodiči zajišťoval. Na to by ale také měly do školek putovat vyčleněné peníze, doporučují inspektoři.