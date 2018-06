Imoba může vrátit 50milionovou dotaci pro Čapí hnízdo až do konce června, dostala delší lhůtu

K dobrovolnému vrácení dotace, kterou dostala na Čapí hnízdo, vyzval počátkem května firmu Imoba úřad, který v minulém období zodpovídal za rozdělování evropských peněz ve středních Čechách. Dal jí na to 30 dní, v této lhůtě však požadovaných 50 milionů korun nedostal. Nyní úřad oznámil, že to ještě není konečné slovo, protože si Imoba – která výzvu dostala jako nástupce původního příjemce dotace – vyžádala odklad do 29. června.

„Žádosti bylo ze strany úřadu vyhověno a lhůta byla prodloužena do 29. června 2018. Další postup v této věci společně řeší právníci obou subjektů,“ citovala ČTK ze sdělení dotačního úřadu.

Odklad potvrdil i mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. Právě do holdingu Agrofert, který v minulosti patřil nynějšímu předsedovi vlády v demisi Andreji Babišovi (ANO), Imoba patří. Nyní je Agrofert ve svěřenském fondu. V minulosti trval Karel Hanzelka na tom, že dotace byla udělena v souladu se zákonem.

Ministerstvo financí nicméně letos v lednu vyňalo farmu Čapí hnízdo z evropského financování. V souvislosti s dotací stíhá policie sedm lidí včetně Andreje Babiše. Původně bylo obviněných hned jedenáct včetně místopředsedy Babišova hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Jeho stíhání i stíhání dalších čtyř lidí však žalobce zastavil.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do konce roku 2007 Agrofertu. V prosinci 2007 se však přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele, následně získala padesátimilionovou evropskou dotaci z programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila pod Agrofert.

Andrej Babiš charakterizoval v dokumentu Matrix AB Čapí hnízdo jako „nejlepší projekt, jaký jsem kdy vymyslel“. Ve sněmovně předloni uvedl, že skrytými vlastníky farmy byly v době příjmu dotace jeho děti s bratrem partnerky.