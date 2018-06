Na co dát pozor při koupi letenek? Překvapit mohou triky aerolinek a nečekané příplatky

ZPOŽDĚNÝ LET: Kompenzaci je letecká společnost povinna vyplácet, pokud byl let opožděn o více než 3 hodiny. Výše odškodnění se stanovuje podle délky letu (200 eur u letů do 1500 km, 400 eur u letů v rámci EU, Norska, Islandu a Švýcarska mezi 1500–3500 km, 600 eur u letů delších než 3500 km).

ZRUŠENÝ LET:

Kompenzace jsou podobné jako u zpožděného letu, musí být však splněny určité podmínky: 1) let musí být zrušen nejméně 14 dní před jeho plánovaným uskutečněním, 2) zároveň cestující nesmí od letecké společnosti dostat v období 7–14 dní před odletem nabídku letu, který odlétá nejpozději 2 hodiny před plánovaným odletem a přílet do cílové destinace není delší jak 4 hodiny, 3)nebo cestující nesmí od letecké společnosti dostat v posledním týdnu nabídku náhradního letu, který odlétá nejpozději 1 hodinu před plánovaným odletem a přílet do cílové destinace není opožděn o více než 2 hodiny.

Výše odškodnění se určuje podle letové vzdálenosti: 250 eur u letu do 1500 km, 400 eur u letu v EU nad 1500 km nebo letu mimo EU v délce 1500–3500 km, 600 eur v případě letu nad 3500 km.

Stejné výše odškodnění platí i pokud společnost cestujícímu odepře nástup do letadla proto, že prodala více letenek, než bylo míst v letadle.