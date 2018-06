Bělobrádek k církevním restitucím: Ani náhrada za ukradená vodňanská kuřata by se nedanila

Šéf lidovců Pavel Bělobrádek dává návrhu jen malou šanci na úspěch, protože pokud by prošel, napadla by jej zřejmě ústavní žaloba. „Když vám někdo něco ukradne, a pak vám to částečně vrátí a za zbytek dostanete nějaké odškodnění, tak toto odškodnění se v žádném případě nezdaňuje. To je jako kdyby vám někdo ukradl kamion vodňanských kuřat, a pak jste z toho museli zaplatit daň z příjmů. To je prostě nesmysl,“ prohlásil Bělobrádek. Zároveň upozornil, že lidovci v době, kdy se církevní restituce schvalovaly, nebyli ve vládě.

Komunisté dali další podmínku pro podporu možné vlády. Chtějí po ANO a ČSSD, aby se schválilo zdanění církevních restitucí. Církve už avizovaly, že v případě přijetí zákona se budou bránit u Ústavního soudu. Restituce jim měly vrátit majetek zabavený komunisty a zaplatit to, co vrátit nejde. Kritici tohoto kroku tvrdí, že finanční náhrady byly nadhodnocené.

„My jsme se podívali na výpočet, a přestože říkáme, že co bylo ukradeno, by mělo být vráceno, tak také říkáme, že v reálných cenách, a ne tunelem pana Kalouska, protože cena 44,50 korun za metr čtvereční půdy (…), já jsem jí kupoval mnoho a reálné tržní ceny se tehdy pohybovaly v průměru za 10 až 15 korun za metr,“ souhlasí s komunisty Faltýnek s dodatkem, že obdobné je to u lesní půdy.

„Problém je, že náhrady jsou za nevydaný majetek, za ten, který by vydán nemohl být, a také za to, že stát již nebude přispívat církvím a náboženským společnostem jako dosud. Dosud jim státní rozpočet vyplácel peníze, a to přestane. Aby se mohly připravit, že bude odluka nejenom formální, ale i finanční, dostávají náhrady,“ upozornil Bělobrádek.

Jaroslav Faltýnek odmítá, že by se hnutí ANO jen přidávalo k tématu, kterým komunisté i sociální demokraté oslovují a utvrzují své jádrové voliče. „Jde o peníze. Peníze daňových poplatníků, a pokud se podaří zákon přijmout a zdanit tento příjem, přinese to peníze do státního rozpočtu,“ jmenuje Faltýnek hlavní argument hnutí ANO.

Církve a spolky? Něco neproduktivního, co vytváří klaky se sudetskými Němci

Stanislav Grospič souhlasí a trvá na tom, aby se každá koruna získaná případným zdaněním náhrad přesunula do rozpočtu na sociální náklady. „A ne do něčeho neproduktivního, co tady bude potom vytvářet nějaké klaky a spolufinancovat sblížení se sudetskými Němci, jak jsme teď měli možnost vidět v Brně a v Praze, co probíhalo tento víkend. (…) Jsou propojeni, je to zcela zřejmé, tlak je evidentní, často to používají jako argument a přes nejrůznější nadace a spolky se z toho financují různé aktivity,“ prohlásil Grospič v Událostech, komentářích k podpoře svého tvrzení o propojenosti církví a sudetských Němců.

„Myslím, že by lidé měli chodit do Událostí, komentářů, ale nebýt pod vlivem psychotropních látek, možná by to diskusi trochu zlepšilo,“ reagoval Pavel Bělobrádek, na což mu Stanislav Grospič opáčil, aby si vzpomněl na své výlety na sudetoněmecké srazy. „Pak bych mu doporučil, co sám řekl,“ dodal na Bělobrádkovu adresu místopředseda komunistů.